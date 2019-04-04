Илон Маск лишился $1 млрд за две минуты

Илон Маск стал чуть менее богатым, но все еще богат! Фото: Илон Маск (Фото: Natan Dvir / Bloomberg)

Илон Маск стал чуть менее богатым, но все еще богат! Фото: Илон Маск (Фото: Natan Dvir / Bloomberg)

Дело в том, что акции его компании упали более чем на 10 процентов.

Об этом стало известно сегодня, пятого апреля. До того, как это произошло, Tesla сообщила о снижении поставок, которого еще не было никогда. Во время торгов на NASDAQ Илон Маск практически за мгновенье лишился огромной суммы денег. Получается, что сейчас состояние бизнесмена можно оценить в $22,3 млрд, передает РБК.

Спустя время выяснилось, что ситуация изменилась к лучшему – акции все еще дешевеют, но не так сильно, как в самом начале торгов. Сейчас потери Илона Маска уже почти в два раза меньше.

Напоминаем, что предприниматель зарабатывает не только на компании Tesla, но также на Space Exploration Technologies Corp.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Илон Маск похвалил российскую ракету «Ангара». Он считает, что в нашей стране все в порядке с ракетной техникой, а также назвал российские двигатели лучшими в мире.