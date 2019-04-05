Каждый десятый россиянин может не дождаться «скорой»

Дольше все[ ждут люди из маленьких сел и больших городов. Фото: Pixabay
Дольше все[ ждут люди из маленьких сел и больших городов. Фото: Pixabay

К некоторым больным медики приезжают только спустя час после вывоза – причин тому несколько.

О печальной статистике стало известно четвертого апреля. Росстат проанализировал ситуацию и выяснил, как долго россияне ждут прибытия кареты «скорой». Большая часть людей получают помощь после ожидания в 30 минут, 10% граждан вынуждены ждать более 40 минут. Известно также, что до трех процентов больных специалисты едут дольше часа. Хуже всего приходится тем, что проживается в маленьких населенных пунктах и больших городах.

Проблема, считают специалисты, еще и в том, что чувствуется нехватка кадров. Бригады не укомплектованы, многие вообще хотят уходить из профессии из-за сильного стресса, больших нагрузок и маленьких зарплат, передают «Известия».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Малышева ответила на упреки заслуженного врача России. Извинений остеопат, которого задели слова коллеги, так и не получил.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
медицина росстат скорая помощь
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