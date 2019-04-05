Названы самые полезные и самые опасные супы русской кухни

Опрос экспертов по данному вопросу приурочен к Международному дню супа. Праздник отмечается сегодня, 5 апреля.

Самым полезным супом диетологи признали овощной вегетарианский суп. А самым вредным для здоровья — солянку.

Как рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания биотехнологии, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова, овощной суп без мяса обладает всеми необходимыми петельными веществами. Лучше всего есть его в теплом виде в обед.

А вот с солянкой нужно быть осторожнее. В мясных бульонах могут содержаться вредные вещества, появившиеся в результате кормления скота антибиотиками. Также мясные супы часто слишком жирные, содержат избыток соли и калорий.

Людям, которые имеют сердечно-сосудистые и гастроэнтерологические проблемы, повышенный уровень холестерина или лишний вес, врачи-диетологи не рекомендуют употреблять солянку и быть осторожнее с грибными супами.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что каждый десятый россиянин может не дождаться «скорой».