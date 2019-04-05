Цены на новостройки в Петербурге выросли на 11%

На рост цен влияет в том числе высокий спрос. Фото: pixabay.com

На рост цен влияет в том числе высокий спрос. Фото: pixabay.com

Средняя стоимость квадратного метра достигла 121 тысячи рублей.

За год средняя стоимость м2 в новостройках выросла на 11% и достигла 121 тысячи рублей, сообщили Gazeta.SPb эксперты “Авито Недвижимость” 5 апреля. Всего в России новостройки подорожали на 10,6% по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Сильнее всего м2 вырос в цене в Кемерово, Краснодаре и Татарстане — рост составил около 16%. Цены упали только в 7 регионах: сильнее всего в Коми (почти 12%) и Ямало-Ненецком АО (8%).

Как сообщили эксперты, рост цен обусловлен в том числе высоким спросом на жилье в новостройках.

Санкт-Петербург сейчас находится на предпоследнем месте в рейтинге самого дешевого жилья в России — дороже м2 только в Москве (223,2 тысячи рублей за м2 в среднем). Дешевле всего жилье в Челябинске (31 тысяча), Саратове и Воронеже.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что сутки в отеле в Санкт-Петербурге оказались самыми дорогими.