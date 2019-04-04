Сутки в отеле Петербурга оказались самыми дорогими по России

Петербург занял второе место по популярности для туристов. Фото: Pixabay
Петербург занял второе место по популярности для туристов. Фото: Pixabay

Для туристических путешествий на 9 Мая люди чаще всего выбирают города-герои.

Российский сайт бронирования отелей tvil.ru составил рейтинг самый популярных городов воинской славы России для путешествий на День Победы.

В пятерку самых популярных городов входят Севастополь и Феодосия в Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Москва и Санкт-Петербург.

В эти города туристы чаще всего приезжают на празднование Дня Победы. Людей привлекают впечатляющие военные парады и красочные праздничные салюты.

Кроме того, tvil.ru подготовил статистику по средней стоимости проживания в отелях в этих городах.

Дешевле всего обойдется жилье в Анапе — 1,4 тысячи за сутки. А вот самым дорогим городом стал Санкт-Петербург со стоимостью отеля за сутки в 3,1 тысячу рублей. По данному показателю Петербург обошел даже Москву с ценником в 2,7 тысячи рублей за сутки.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что туристический поток в Петербург вырос на 6 тысяч человек.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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