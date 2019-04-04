Туристический поток в Петербург вырос на 6 тысяч человек

По данным туристско-информационного бюро за прошедшие месяцы 2019 года Санкт-Петербург посетило более 30 тысяч туристов.

Из них более 20 тысяч — это русскоговорящие туристы, чуть менее 10 тысяч — иностранцы. Эта цифра на 6 тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Власти города разработали план мероприятий, который поспособствует увеличению турпотока вне зависимости от сезона.

В рамках программы реализуются программы лояльности по предоставлению туристических услуг, организация мероприятий, фестивалей, развитие культурно-познавательного туризма и многое другое.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков поручил коллегам вовлекать администрации районов в создание событийной программы города.

С 1 марта в наземном городском транспорте уже ведется анонсирование городских мероприятий, показ имиджевых роликов, реклама малоизвестных площадок.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что гостиничный бизнес в многоэтажках прикроют осенью этого года.