Гостиничный бизнес в многоэтажках прикроют осенью этого года

Закон уже с поправками будет рассмотрен сегодня на пленарном заседании Госдумы. Фото: https://pixabay.com

Закон уже с поправками будет рассмотрен сегодня на пленарном заседании Госдумы. Фото: https://pixabay.com

Срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов был определен согласительной комиссией.

В нее вошли депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Разработанный закон создан так, чтобы посредством набора технических и процедурных условий максимально ограничить для бизнеса возможность открывать хостелы в жилых помещениях. Об этом сегодня сообщает Единый центр застройщиков

Однако такие радикальные меры должны наступить не сразу, бизнесу необходимо время “опомниться”. Также сообщатся, что закон уже с поправками будет рассмотрен сегодня на пленарном заседании Госдумы.

Главное недовольно хостелами в том, что жителей не устраивает большое количество посторонних, непонятный контингент и неприятная компания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что желание продать хостел в Петербурге побило все рекорды.