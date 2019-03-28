Желание продать хостел в Петербурге побило все рекорды

Показатели по продажам хостелов в северной столице за февраль этого года увеличились на 42%. Владельцы заключают сделки стоимостью от 200 тысяч рублей до 25 млн рублей.

Петербург побил все рекорды и стал лидером по продаже хостелов. Согласно показателям “Авито Недвижимость”, именно на Петербург пришелся основной рост предложения.

Четверть всех запросов по стране пришлась именно на Петербург. Такой спрос в процентном соотношении показал увеличение на 42% в феврале по сравнению с этим же месяцем в прошлом году. Однако желание — это еще не сделка. По количеству заключенных сделок лидирует Москва.

Отметим, что бизнесмены пытаются продать хостелы от 200 тысяч рублей до 25 миллионов рублей. Средняя сумма купли-продажи составляет 2,6 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из жилых домов могут выселить хостелы.