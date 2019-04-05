На строительной площадке метро “Проспект Славы” упал подъемный кран

Никто в результате ЧП не пострадал. Фото: https://undergroundexpert.info

Никто в результате ЧП не пострадал. Фото: https://undergroundexpert.info

Сейчас на месте работают сотрудники “Метростроя” и пытаются его поднять. Машина перевернулась, когда машинист крана зацепил опалубку.

Как сообщает “Аварийный Петербург” происшествие на строительной площадке произошло сегодня днем. Строительная площадка, где будет расположена станция метро “Проспект Славы”, находится на Бухарестской улице.

Происшествие случилось в результате того, что машинист крана зацепил опалубку, машина перевернулась. Сейчас сотрудники пытаются поднять кран.

Также сообщается, что никто в результате ЧП не пострадал. Ущерб конструкциям, по предварительной версии, нанесен не был.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что “Метрострой” возобновляет работы на Фрунзенском радиусе.