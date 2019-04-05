СК заинтересовался ЖК «Планетоград» у Пулковской обсерватории

Бастыркин хочет, чтобы проверили ЖК
Бастыркин хочет, чтобы проверили ЖК "Планетоград". Фото: СК РФ

Председатель СК России Александр Бастыркин поручил проверить, как обстоят дела на объекте.

Об этом стало известно сегодня, пятого апреля. Дело в том, что многих петербуржцев возмущает, что для жилого комплекса не смогли отыскать другого места. Они считают, что из-за многоэтажных домов будут невозможно астрономические наблюдения, что «приведет к сокращению научной деятельности», передает РИА Новости. Бастыркин хочет, чтобы сотрудники правоохранительных органов проверили, насколько все законно и правы ли активисты, которые переживают за будущее российской науки.

Во «Вконтакте» люди создают сообщества, в которых ругают недальновидную компанию, а также собирают подписи о защите Пулковской обсерватории. Что об этом думают дольщики – сложно сказать. К слову, сейчас проект носит другое название – ЖК «Зеленый квартал».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЖК “Планетоград” у Пулковской обсерватории планируют сократить в пять раз.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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