Молодежный “Зенит” одержал верх над “Локомотивом”

Встреча молодежных составов прошла в субботу 6 апреля в Москве.

В Москве прошел матч между молодежными составами “Локомотива” и “Зенита”: клуб Санкт-Петербурга победил со счетом 2:1 в субботу 6 апреля. Игра прошла на “Сапсан Арене”, началась в 13:00.

Перед встречей 22-го тура молодежный состав “Зенита” занимал седьмую позицию в турнирной таблице, а московский клуб стоял на пятой. Теперь уже “Зенит” перешел на пятое место.

Счет открыл Николай Титков, игрок “железнодорожников”, на 22-ой минуте игры. Но еще до конца первого тайма счет сравнял Максим Бачинский, а на 82-ой Максим Левин отправил мяч в “девятку” ворот “Локомотива”: молодежный “Зенит” летит в Петербург с победой.

Команда Константина Зырянова встретится 13 апреля с “Анжи-м” в Петербурге. Завтра в Москве сыграют основные составы двух команд — в воскресенье 7 апреля в 19:00.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Семак не намерен довольствоваться ничьей в игре с “Локомотивом”.