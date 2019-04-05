Семак: Надо сделать все ради победы

Семак рассчитывает на победу своих подопечных. Фото: https://fc-zenit.ru/
Семак рассчитывает на победу своих подопечных. Фото: https://fc-zenit.ru/

Главный тренер «Зенита» пообещал, что команда постарается победить, так как ничья их не устраивает.

Сергей Семак рассказал о том, что он думает о предстоящей встречи «Зенита» и «Локомотива». Матч состоится седьмого апреля в рамках чемпионата России по футболу. Сейчас «сине-бело-голубые» — лидеры турнирной таблице, москвичи занимают второе место. Отрыв в шесть очков не станет поводом для расслабления, уверяет главный тренер «Зенита». Он считает, что петербургский футбольный клуб не может себе позволить сыграть в ничью, а тем более проиграть.

«У нас одна задача», — заявил Сергей Семак. Главного тренера и команду устроит только победа.

При этом специалист отметил, что рвение к лидерству у «Локомотива» ощутимо – футболисты, несмотря на спады, борются, так что встреча обещает быть зрелищной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» открыл новый манеж и не планирует на этом останавливаться.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
зенит локомотив сергей семак
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