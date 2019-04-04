«Зенит» открыл новый манеж и не планирует на этом останавливаться

На площадке на улице Верности смогут тренироваться футболисты из Академии.

Торжественное открытие манежа состоялось сегодня, четвертого апреля. На нем присутствовал в том числе президент петербургского футбольного клуба Александр Медведев. Он нанес символический удар по мячу, тем самым объявив о начале работы площадки, говорится в сообщении пресс-службы «сине-бело-голубых».

К слову, в планах у «Зенита» открыть еще один манеж в ближайшем будущем. Он может появиться в Санкт-Петербурге уже в 2020 году.

Напоминаем, что в Академии «Зенита» тренируются будущие звезды российского футбола. Это – школа олимпийского резерва, в последующие наиболее талантливые игроки имеют шанс попасть в команду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сердара Азмуна признали лучшим игроком РПЛ в марте. За него свои голоса отдали более 20 тысяч болельщиков, которые посчитали, что «сине-бело-голубой» больше всех отличился за последнее время.