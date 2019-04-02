Сердара Азмуна признали лучшим игроком РПЛ в марте

За «сине-бело-голубого» проголосовало абсолютное большинство болельщиков.

Итоги прошедшего месяца были подведены второго апреля. За лучшего футболиста голосовали самые непредвзятые судьи – фанаты. Почти 50 процентов голосов было отдано за зенитовца Сердара Азмуна – это почти 21 тысяча человек. Второе место занял нападающий ЦСКА Федор Чалов, чей результат оказался скромнее на семь тысяч голосов.

Напоминаем, что Сердар Азмун начал играть за «Зенит» зимой 2019 года. За пару месяцев он успел полюбиться болельщикам – он не раз выручал «сине-бело-голубых», забивая голы. Сейчас с футболистом заключен договор на три с половиной года.

К слову, «Зенит» — не первый российский клуб, в котором состоит Азмун. До этого он играл за «Рубин» и «Ростов».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дриусси хочет поскорей покинуть «Зенит». Он пожалел о переходе и не советуют другим сильным футболистам совершать такую же ошибку. Реакция соцсетей неоднозначна.