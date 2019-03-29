Дриусси хочет поскорей покинуть «Зенит». Реакция соцсетей неоднозначна

Нападающий «сине-бело-голубых» заявил, что совершил ошибку, когда присоединился к петербургскому футбольному клубу.

Об этом стало известно сегодня, 29 марта. Своим мнение он поделился в разговоре на Radio Mitre. Себастьян Дриусси рассказал, что поспешил, когда принимал важное решение о переходе. Футболист уверен, что другим игрокам его «Ривера» не стоит быть настолько опрометчивыми. При этом Дриусси подчеркнул, что ни о чем не жалеет.

«Я мог перейти в другой, более сильный чемпионат», — размышляет нападающий «Зенита».

Также «сине-бело-голубой» рассказал, что скучает по своей бывшей команде и мечтает в нее вернуться до своего 30-летия. Дриусси надеется, что сможет проявить себя и попасть в сборную Аргентины.

Напоминаем, что летом 2018 года ходили слухи о том, что футболист недоволен своим выбором футбольного клуба. Тогда его представители опровергли это, заявив, что Дриусси счастлив.

Пользователи социальных сетей отказываются верить в том, что их любимый футболист мог такое сказать про «Зенит». Люди пишут, что это фейк, а также уверяют, что не ожидали такого прочитать.

Другие же удивляются самоуверенности Дриусси – футбольные фанаты считают, что не такой уж он сильный игрок, чтобы разбрасываться подобными словами.

«Чувак, ты и в этом чемпионате ничего не показал. Куда тебе более сильный чемпионат. Докажи сначала что ты лучший, потом иди к лучшим — всё просто», — пишет один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Дриусси рассказал, «Зенит» приехал в Испанию победить.