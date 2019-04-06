Кусками тела на Канонерском займется Следственный комитет

СК намерен установить личность погибшего и найти виновных. Фото: pixabay.com
СК намерен установить личность погибшего и найти виновных. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Петербурга следователи и эксперты обследуют место в поисках улик.

Кусками мужчины в полиэтиленовых мешках, которые нашли на Канонерском острове, займется Следственный комитет, сообщили Gazeta.SPb в СК Петербурга 6 апреля.

По информации правоохранительных органов Петербурга, вечером 5 апреля на Канонерском острове нашли фрагменты тела — ранее Gazeta.SPb уже сообщила о об этом происшествии: 33-летний петербуржец сообщил, что нашел мешки в овраге, когда гулял.

Сейчас полицейские и следователи осматривают место и ищут улики; прибыл и медэксперт. Следственный отдел Кировского района Петербурга намерен выяснить, как именно все произошло, установить личность погибшего и найти виновных. Уголовное дело по факту убийства уже возбудили — но дело, вероятно, предстоит не из простых.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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