Кусками тела на Канонерском займется Следственный комитет

В Кировском районе Петербурга следователи и эксперты обследуют место в поисках улик.

Кусками мужчины в полиэтиленовых мешках, которые нашли на Канонерском острове, займется Следственный комитет, сообщили Gazeta.SPb в СК Петербурга 6 апреля.

По информации правоохранительных органов Петербурга, вечером 5 апреля на Канонерском острове нашли фрагменты тела — ранее Gazeta.SPb уже сообщила о об этом происшествии: 33-летний петербуржец сообщил, что нашел мешки в овраге, когда гулял.

Сейчас полицейские и следователи осматривают место и ищут улики; прибыл и медэксперт. Следственный отдел Кировского района Петербурга намерен выяснить, как именно все произошло, установить личность погибшего и найти виновных. Уголовное дело по факту убийства уже возбудили — но дело, вероятно, предстоит не из простых.