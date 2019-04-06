Скорость движения на 8-и автотрассах Ленобласти ограничена из-за ремонта

В Леобласти ограничили скорость движения на федеральных трассах. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Леобласти ограничили скорость движения на федеральных трассах. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В Ленинградской области на восьми федеральных трассах ввели ограничения движения транспортных средств в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, ограничить скорость необходимо будет на трассе Р-21 «Кола» на км 12-179. Там проводится выправка и установка дорожных знаков.

Кроме того, снизить скорость придётся на 56-м км.

Не стоит сильно давить ногой на педаль газа на км 593-674 трассы М-10 «Россия» и на км 106-149 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».

Аналогичные ограничения будут действовать на трассе А-114 «Вологда — Тихвин» и А-181 «Скандинавия» на км 479-532 и км 47-65. В конечном счёте скоростной режим нужно соблюдать на А-181 «Выборг — Светогорск» и автомобильной дороге «Магистральная».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что движение по проспекту Энергетиков временно ограничат.

С 6 по 14 апреля на проспекте Энергетиков около дома №54 будут проводиться работы по замене теплосетей. В связи с этим движение транспортных средств будет частично ограничено.