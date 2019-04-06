Такси и ДПС устроили погоню в центре Петербурга

Водитель чуть не сбил пешеходов на тротуаре. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Водитель чуть не сбил пешеходов на тротуаре. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Автомобиль снес кусок ограды и врезался в столб — пострадал пассажир такси.

В Санкт-Петербурге в субботу таксист пытался оторваться от экипажа ДПС с пассажиром на соседнем сиденье. Автомобиль снес кусок ограды и врезался в столб на перекрестке Пестеля и Литейного проспекта, сообщили очевидцы в социальной сети 6 апреля.

Как сообщают свидетели происшествия, пассажир такси получил травмы, водитель мог сбить и пешеходов. Пользователи социальной сети мечтают о том, чтобы Невский проспект сделали пешеходной зоной — слишком много в последнее время серьезных ДТП с наездами на пешеходов и смертельными исходами произошло на центральной магистрали Санкт-Петербурга. От перекрестка Пестеля и Литейного до Невского чуть больше километра.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что ДТП с каршерингом парализовало движение трамваев на проспекте Энгельса.