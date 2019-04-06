Тарасова бурно отреагировала на слова Зырянова о фигуристах

Зырянов пожалел фигуристов, которые уходят на пенсию после 18 лет — и заслуженному тренеру СССР это не понравилось.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова бурно отреагировала на слова бывшего футболиста “Зенита” Санкт-Петербурга Константина Зырянова, который назвал фигурное катание “кошмарным видом спорта”. Тарасова отказалась отвечать на слова Зырянова, заявив, что не знает, кто это такой и почему его мнение важно. “Пошел к чертовой матери,” — цитирует Тарасову НСН 6 апреля. Тренер заявила, что станет не участвовать в спорах, какой спорт лучше или хуже.

Зырянов всего лишь имел в виду, что большинство фигуристов вынуждены завершать карьеру после 18 лет, добавив, что из этого случая бывают исключения, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Зырянов выступал за “Зенит” Санкт-Петербурга с 2007 по 2017 год, сейчас тренирует молодежный состав клуба.

Татьяна Тарасова получила звание заслуженного мастера СССР по фигурному катанию в 1975 году, на Олимпиадах ее воспитанники взяли семь золотых медалей с 1976 по 2002 год.