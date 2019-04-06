Медведев не одобрил предложенные корректировки Конституции РФ

В каких-либо изменениях нет необходимости Фото: Baltphoto/Михаил Киреев
В каких-либо изменениях нет необходимости Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поставил под сомнение необходимость фундаментальных изменений в Конституции Российской Федерации. Он отверг предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента к формированию правительства.

Медведев подчеркнул, что в корректировках или фундаментальных изменениях в действующей конституции нет никакой необходимости.

По словам главы кабмина, любые предложенные правки в данном случае требуют обсуждения как на экспертном уровне, так и в структурах власти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов договорился с Медведевым о финансировании социальной сферы Петербурга.

На средства, выделенные из федерального бюджета, в Санкт-Петербурге будут построены детские сады, школы и медицинские учреждения. О какой конкретно сумме идёт речь — пока неизвестно.

Выяснилось, что только на жизненно необходимые медицинские препараты потребуется не менее одного млрд рублей.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
дмитрий медведев конституция РФ
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