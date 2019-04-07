Прорванную на Ленинском проспекте трубу будут ремонтировать сутки (видео)

Об этом сообщают сотрудники “Теплосети”. Коммунальная авария произошло в ночь с 6 на 7 апреля.
Ремонтировать лопнувшую трубу на юго-западе Петербурга “Теплосеть” будет сутки, сообщает “Аварийный Петербург”. Коммунальная авария произошла ночью. Тогда кипятком залило проезжую часть Ленинского проспекта у перекрестка с Маршала Жукова.
Однако авария не помещала жителям соседних домов. Горячую воду и отопление петербуржцы получают в полном объеме. Справиться с аварией, сообщает “Теплосеть”, планирую к 06:00 8 апреля.
На место прорыва сети с кипятком на Ленинском проспекте привезли отрезок трубы 15 метров в длину, пишут в соцсети.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Ленинском проспекте лопнула труба. Вся округа в тумане.
Видео: Telegram канал @emergency_spb