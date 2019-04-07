Беглов в соцсети поздравил школьников с победой в Олимпиаде и 25-летием Рунета

Победители получат дополнительно по 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ИТМО. Фото: https://vk.com/a_beglov
Победители получат дополнительно по 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ИТМО. Фото: https://vk.com/a_beglov

Олимпиада была организована Университетом ИТМО и “ВКонтакте”. В этом году она впервые проходила в социальной сети.

На своей странице в соцсети “ВКонтакте” временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил победителей Олимпиады, которую организовали Университет ИТМО и “ВКонтакте”. Олимпиада для школьников создана для развития технологий и Интернета.

Фото: https://vk.com/a_beglov

Победителями стали Александр Буянтуев, Егор Егоров, Илья Калия, Дмитрий Клепиков, Даниил Король, Герман Тарабонда. Они получат дополнительно по 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ИТМО, сообщает Беглов.

“Поздравляю вас! Надеюсь, что вы выберете вузы Петербурга, а потом будете своим талантом делать наш город еще лучше!”, — написал действующий губернатор.

Помимо этого, Беглов напомнил, что сегодня исполняется 25 лет домену “Ru” и поздравил всех с этим событием.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов объявил о начале подготовки к следующей зиме.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
александр беглов вконтакте итмо рунет
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