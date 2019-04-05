Беглов объявил о начале подготовки к следующей зиме

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время открытия завода малогабаритной уборочной техники финского концерна Wihuri заявил, что подготовка к зиме уже начата.
Беглов сообщил, что основной проблемой в зимней уборке в этом году стало недостаточное количество специализированной техники и персонала. Этот вопрос уже начинает решаться.
Глава города отметил, что властями будет закуплено достаточное количество техники для уборки улиц. Парк техники планируется увеличить почти в два раза.
Беглов заметил, что самой важной задачей в подготовке к зиме является сделать так, чтобы чиновники и сам Беглов больше никогда не брали лопаты в руки.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в аварийных домах на Тележной улице могут появиться хостелы.