В аварийных домах на Тележной могут появиться хостелы

Активисты утверждают, что исторические здания можно вернуть к жизни. Однако власти Санкт-Петербурга считают иначе.

Здания расселили 10 лет назад из-за аварийного состояния. Власти города считают, что их необходимо снести. Однако активисты Петербурги требуют сохранить строения, укрепить грунт и отдать под размещение хостелов.

Депутат Законодательного собрания Петербурги Оксана Дмитриева на конференции по поводу этих домов выступила с данной инициативой.

По её мнению, лучший вариант — это отреставрировать здания как внутри, так и снаружи.

С октября этого года вступит в силу решение о запрете на размещение хостелов в жилых домах. Дмитриева предложила отдать под эти организации дома на Тележной улице.

Ранее компания «Геореконструкция» признала дома аварийными и предложила снести их.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что проект капремонта исторических зданий на Тележной будет доработан.