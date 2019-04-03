Проект капремонта исторических зданий на Тележной будет доработан

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отправил на доработку проект первого этапа комплексного капремонта домов, расположенных на Тележной улице.

Проектировщики предложили вариант укрепления несущих элементов, не проанализировав причины возникновения образовавшихся в здании дефектов. В проекте не учитывается текущее техническое состояние здания, сообщили в пресс-службе КГИОП.

Кроме того, отсутствуют данные о деформациях, к которым привела неравномерная осадка фундамента. Большая часть дефектов, занесённых в отчёт, носит описательный характер и не содержит конкретных технических параметров.

В комитете приняли решение вернуть проект на доработку: для внесения необходимых дополнений.

Отмечается, что к образованию дефектов привел слабый грунт в основании здания. Однако предложения в отчёте этого не учитывают, что может привести к аналогичным нежелательным последствиям.

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