Проект капремонта исторических зданий на Тележной будет доработан

Исторические здания на Тележной улице. Фото: vk.com/voopiik_spb
Исторические здания на Тележной улице. Фото: vk.com/voopiik_spb

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отправил на доработку проект первого этапа комплексного капремонта домов, расположенных на Тележной улице.

Проектировщики предложили вариант укрепления несущих элементов, не проанализировав причины возникновения образовавшихся в здании дефектов. В проекте не учитывается текущее техническое состояние здания, сообщили в пресс-службе КГИОП.

Кроме того, отсутствуют данные о деформациях, к которым привела неравномерная осадка фундамента. Большая часть дефектов, занесённых в отчёт, носит описательный характер и не содержит конкретных технических параметров.

В комитете приняли решение вернуть проект на доработку: для внесения необходимых дополнений.

Отмечается, что к образованию дефектов привел слабый грунт в основании здания. Однако предложения в отчёте этого не учитывают, что может привести к аналогичным нежелательным последствиям.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пожар на Тележной был не случайным, считают депутаты Петербурга.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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Проект капремонта исторических зданий на Тележной будет доработан
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