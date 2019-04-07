Эксперты посчитали, сколько стоит тарелка борща в разных городах России

Любимое многими блюдо дороже всего обходится жителям Сахалина.

Об этом стало известно сегодня, седьмого апреля. Специалисты хотели узнать, сколько стоит домашний борщ в тех или иных регионах страны, а также понять, насколько он дешевле (или дороже?), чем в кафе. Выяснилось, что дешевле всего борщ можно приготовить в Пензе – там одна порция со сметаной будет стоить менее 20 рублей. Петербургский суп стоит на пять рублей дороже, а московский – на 11. На Сахалине порция борща объемом в 300 миллилитров будет стоить почти 50 рублей, передает РИА Новости.

При этом самый дорогой суп в общепите подают в Москве – там за одну тарелку придется выложить в среднем 92 рубля. В Санкт-Петербурге борщ дешевле на 24 рубля. Жители Кировской области могут есть суп в общепите хоть каждый день, ведь там он стоит всего лишь 40 рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что нашелся самый дорогой голубь в мире.