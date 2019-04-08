Колоннаду Исаакиевского собора открывают для туристов и жителей города

Утренние и дневные визиты можно будет совершить в мае. Фото: https://pixabay.com

Утренние и дневные визиты можно будет совершить в мае. Фото: https://pixabay.com

Посетить обзорную площадку и самую верхнюю точку собора можно будет уже в апреле. Правда пока только в вечернее время.

Вечерний визит на колоннаду Исаакиевского собора можно будет совершить уже в конце апреля. Смотровую площадку для гостей и жителей города откроют уже 27 апреля. Посещение будет доступно каждый день с 18 до 22 часов 30 минут. Об этом сообщает “Петербургский дневник”.

Утренние и дневные визиты можно будет совершить в мае. Для этого площадку откроют 1 мая. Также сообщается, что в мае обзорная площадка начнет работать с 10 утра и будет доступна ежедневно.

Напомним, что колоннада расположена на 43-метровой высоте. Чтобы подняться наверх надо преодолеть порядка 100 ступеней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РПЦ не получит Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.