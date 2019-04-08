Беглов одобрил идею вернуть Заневскому парку имя Терешковой

Заневский парк разбили в 1973 году, имя Терешковой он получил в 1998-ом. Фото: Google.Maps

Заневский парк разбили в 1973 году, имя Терешковой он получил в 1998-ом. Фото: Google.Maps

До 15 ноября в парке восстановят освещение — и обещают подумать о благоустройстве.

Жители Малой Охты попросили Александра Беглова благоустроить Заневский парк, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга 8 апреля. По словам петербуржцев, парку не хватает освещения. Кроме этого, местные жители считают, что парку стоит вернуть имя первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Врио губернатора, который проводил проверку Красногвардейского района Санкт-Петербурга, считает идею переименования разумной. Беглов поговорил с жителями о благоустройстве — освещение в парке восстановят до 15 ноября, когда в Санкт-Петербурге ночи и вечера станут особенно темными.

Парк разбили в 1973 году, его площадь составляет 9 га. Имя Терешковой он получил в 1998 году, а в 2007 году ему вернули оригинальное название.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Парнас” стал именем микрорайона.