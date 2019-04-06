“Парнас” стал официальным именем исторического микрорайона

Метро "Парнас" открыли в 2006-ом - теперь это не только название станции. Фото: Яндекс.Панорама

Метро "Парнас" открыли в 2006-ом - теперь это не только название станции. Фото: Яндекс.Панорама

Топонимическая комиссия Петербурга определила, где Парнас, а где — 1-е Парголово.

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга дала официальное название двум историческим микрорайонам в Выборгском районе, сообщили в Смольном. Теперь участок между Суздальским — Композиторов — Хошимина — Выборгским шоссе — Петровской и Судальским шоссе официально называется “1-е Парголово”. Район между Шишкина — Энгельса — Старожиловкой — Дудина — Заречной и Гаврилина официально стал “Парнасом”.

Исторически Парнас получил название из-за насыпанного холма с видом на Шуваловский парк — горы Парнас. Территория вошла в состав Санкт-Петербурга в 1990-ых годах, а в 2006 году открыли станцию метро “Парнас” — сейчас она является северным концом “синей” ветки метро.

Решение Топонимической комиссии официально отразят на дорожных картах Санкт-Петербурга, как следует из текста постановления правительства.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Богатырский проспект закончат к 2020 году.