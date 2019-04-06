Богатырский проспект планируют сдать к 2020 году

Для того, чтобы закончить ремонтные работы на Богатырском проспекте к 2020-у году, Смольный решил сменить подрядчика.

Ремонтные работы на участке одной из центральных улиц Петербурга идут с 2013 года, уже шесть лет. Однако промежуточные работы так и не были выполнены.

На данный момент реконструкция проезжей части завершена на 60 процентов, а пешеходных тротуаров — на 10 процентов.

По решению Фонда капитального ремонта контракты с действующими подрядчиками будут расторгнуты. За шесть лет проведения ремонтных работ с обязательствами не справились уже несколько подрядчиков.

В комитете по строительству сообщили, что к сентябре по участку планируется уже пустить техническое движение, а сдать работу полностью к сентябрю 2020 года. Изменится схема движения: для полного движения — три полосы в каждую сторону, для технического — по две полосы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на модернизацию железных дорог Петербурга выделено 88 млрд рублей.