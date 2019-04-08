Для снижения аварий трассы Ленобласти латают и готовят к потопу

В Ленинградскую область приходит сезон ливней — он угрожает региональным трассам. Их готовят к сезону несколькими путями, но эксперт предупреждает об опасности — аварий всё равно может стать больше.

Как рассказал Gazeta.SPb представитель дорожного комитета Ленобласти Филипп Мораев, сильные дожди в первой неделе станут испытанием для дорожников и водителей. Температура от -1 градуса поднимется до +11 градусов.

Для того, чтобы избежать размытия дорог и возможных аварий, проводится целый комплекс мероприятий. Так, сообщает Филипп Мораев, дорожные службы (ДРСУ), которые отвечают за региональные трассы, в выходные (6-7 апреля) выполнили ямочный ремонт на шести тысячах квадратных метров. Больше всего на трассах Ломоносовского, Всеволожского и Выборгского районов. Всего в мероприятиях участвовали 200 единиц спецтехники и 160 рабочих.

Вторая часть по «спасению» дорог — это исключение воды. Так, рассказал Филипп Мораев, ДРСУ обеспечивают отвод воды с проезжей части – таково поручение комитета по дорожному хозяйству Ленобласти. Процедура водоотвода, пояснил Филипп Мораев, не сложна и не требует особых затрат. «После зимы на обочинах остаются снежные валы. Техника их сбрасывает, чтобы при таянии снег не лился на асфальт», — рассказывает Филипп Мораев.

Таким образом, когда начнутся дожди, трассы Ленобласти будут подготовлены, обещают чиновники Ленобласти. Для борьбы с последствиями ливней, поясняет Филипп Мораев, используется похожая процедура. Техника со специальными щетками скидывает воду с трасс. Получается, для того, чтобы избежать аварий на региональных трассах, сейчас проходит водоотвод с трасс, их ямочный ремонт и просушка.

Несмотря на все мероприятия, которые сейчас проводятся на дорогах, водителям стоит быть осторожнее. Особенно сейчас, когда начинается дачный сезон, и потоки горожан устремляются на природу. При сильных ливнях может быть размыто основание дороги — это ещё более опасно. Всем автомобилистам, говорит Филипп Мораев, стоит соблюдать скоростной режим, чтобы избежать аквапланирования. Иными словами, не превышать скорость, чтобы поскользнуться на дороге.

По данным сайта goodmeteo.ru, в Ленинградской области 8, 9, 10 апреля действительно ожидается снежно-дождливая погода. В конце недели она должна проясниться. Всего, согласно прогнозу, в апреле будет 11 пасмурных и облачных дней — в остальные обещается ясная погода.