Автомобили экстренных служб подъехали к Мариинскому театру

Сегодня вечером в Мариинском показывают балет
Сегодня вечером в Мариинском показывают балет "Дон Кихот" - будет обидно, если сорвется. Фото: "Метагазета"

Причина оцепления здания пока не называется — возможно, снова сообщение о бомбе.

В Санкт-Петербурге к Мариинскому театру подъехала спецтехника, сообщает “Метагазета” днем 8 апреля. Здание оцепили, подъехал пожарный экипаж, машина “Скорой помощи” и полицейский автомобиль.

В МЧС причину стягивания техники к театру назвать затруднились, передает “Метагазета”.

Возможно, в городские объекты Санкт-Петербурга продолжают поступать сообщения о минировании — утром в Санкт-Петербурге эвакуировали пять школ в Красносельском районе и один детский сад, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Учебные заведения проверяли сотрудники правоохранительных служб.

На сайте Мариинского театра нет информации о каких-либо происшествиях. Сегодня показывают балет “Дон Кихот” в трех актах, начало в 19:30 — остается надеяться, что до этого момента здание успеют проверить.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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