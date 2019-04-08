Беглов обещал помочь семье пенсионерки, которая погибла из-за коммунальной аварии

Семье помогут с похоронами. Фото: Pixabay
Семье помогут с похоронами. Фото: Pixabay

Из бюджета Санкт-Петербурга выделят два миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, восьмого апреля. Инцидент случился ночью на 2-й Коломяжской улице. Поток воды, бьющий из трубопровода, был настолько сильный, что выбил окна на первом этаже и ошпарил ни о чем неподозревающих людей. В результате погибла пожилая женщина, а также пострадал ее сын.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что случившееся – «это наша общая беда». Власти пообещали, что помогут с организацией похорон, а также выплатят семье компенсацию, сообщают в Смольном.

Глава города считает, что необходимо как можно скорее решить проблему с изношенными тепловыми сетями. В первую очередь отремонтировать надо те, которые находятся вблизи социальных объектов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “труба-убийца” в Красносельском районе заставила администрацию развернуть оперативный штаб.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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