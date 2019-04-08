Пьяные посетители «Свиного рыла» избили сотрудника галереи

Он отказывался пропускать их внутрь.

Об этом стало известно сегодня, восьмого апреля. В пространстве рассказали, что вечером к ним пришли двое мужчин и одна девушка. Сотрудники заметили, что они находились в алкогольном опьянении, — это и стало причиной для отказа в посещении. Любителям искусства такой поворот событий не понравился, и один из них решил заставить работника галереи передумать. Парень сначала ударил мужчину в лицо, а затем начал его избивать, говорится в «Российской газете».

К счастью, самосуд остановили люди, находившиеся в «Свином рыле». После этого пьянчуга скрылся в неизвестном направлении вместе со своими друзьями.

Пострадавшего работника галереи отправили в медицинское учреждение, где у него диагностировали сотрясение мозга. «Свиное рыло» намерено довести дело до суда.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец не стерпел шума во дворе и избил девушку металлическим обрезком.