Росконтроль проверил марки плавленого сыра

Плавленый сыр трех марок признали качественным и безопасным. Фото: Pixabay
Плавленый сыр трех марок признали качественным и безопасным. Фото: Pixabay

Три бренда продают фальсификат.

Об итогах экспертизы стало известно восьмого апреля. Специалисты решили проверить, насколько качественные и безопасные плавленые сыры продаются на прилавках в российских магазинах. Для проверки отобрали семь популярных брендов: «Карат», «Сыробогатов», «Город сыра», Hochland, «Лакомо/Наша семья», President, Valio / Viola.

Продукцию проверяли на соответствие 70 параметрам качества. К сожалению, сразу у три сырка вызвали подозрения у экспертов. «Карат», «Сыробогатов» и «Город сыра» оказались не совсем честны со своими потребителями – в них использовались заменители молочного жира.

Еще у одного бренда, «Лакомо», в составе сыра обнаружили крахмал, о чем не было написано ни слова на упаковке. Таким образом, победителями проверки стали Hochland, President и Valio. Их можно покупать и не переживать за качество, считают в Росконтроле, передает Lenta.ru.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что “Росконтроль” попробовал икру к Новому году — и нашел кишечную палочку в двух банках.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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