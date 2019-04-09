Петербуржец продает “идеальную купюру” 1898 года за 115 тысяч рублей

Объявление было размещено еще в марте этого года. Фото: https://youla.ru

Объявление было размещено еще в марте этого года. Фото: https://youla.ru

Объявление о продаже старинной купюры 19 века он разместил на сайте бесплатных объявлений “Юла”.

Как пишет владелец настоящего раритета, купюра в идеальном состоянии — углы целые, клад без затертостей. Объявление было размещено еще в марте этого года, сообщают сотрудники сайта “Юла”.

В описании к купюре петербуржец указывает, что купюра станет настоящим раритетом для ценителей и коллекционеров.

“Краски не выцвели!!! Это важно!! Раритет для ценителей и коллекционеров!! Можете стать обладателем исторической вещи, которая “повидала” несколько веков!! Любые проверки!”, — указано в описании.

Купюра 1898 года оценена петербуржцем в 115 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец продает икону Николая Чудотворца за 12,8 млн рублей на сайте объявлений.