Петербуржец продает “идеальную купюру” 1898 года за 115 тысяч рублей

Объявление было размещено еще в марте этого года. Фото: https://youla.ru
Объявление было размещено еще в марте этого года. Фото: https://youla.ru

Объявление о продаже старинной купюры 19 века он разместил на сайте бесплатных объявлений “Юла”.

Как пишет владелец настоящего раритета, купюра в идеальном состоянии — углы целые, клад без затертостей. Объявление было размещено еще в марте этого года, сообщают сотрудники сайта “Юла”.

В описании к купюре петербуржец указывает, что купюра станет настоящим раритетом для ценителей и коллекционеров.

Фото: https://youla.ru

“Краски не выцвели!!! Это важно!! Раритет для ценителей и коллекционеров!! Можете стать обладателем исторической вещи, которая “повидала” несколько веков!! Любые проверки!”, — указано в описании.

Купюра 1898 года оценена петербуржцем в 115 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец продает икону Николая Чудотворца за 12,8 млн рублей на сайте объявлений.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
объявления старинная купюра юла
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пожарное депо в Янино-1 готово к работе
Биржевому мосту исполняется 125 лет
На Петербург надвигаются людовейники
В Екатерингофском не заплатили вовремя за цветы
“Газпром нефть” планирует сотрудничать с “Росавтодор” и ГК “Автодор”
Хулигана с ножом, напавшего на петербуржца, нашли в больнице
Милонов войдет в руководство «Фонда защиты национальных ценностей»
Делегация Ленобласти обсудит, бывают ли чужие дети