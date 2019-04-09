Самострой у Нижнего Суздальского озера снесут

По данным Госстройнадзора, квартиры в постройке не продавали. Фото: pixabay.com

По данным Госстройнадзора, квартиры в постройке не продавали. Фото: pixabay.com

Многоквартирный дом “залез” на зеленые насаждения.

Самострой у Нижнего Суздальского озера снесут по решению суда, сообщили в Смольном 9 апреля. Многоквартирный дом “залез” на зеленые насаждения.

Жители Выборгского района Петербурга пожаловались на постройку через портал “Наш Петербург”. Дом построили без разрешения — а участок предназначен для индивидуальных коттеджей, а не многоквартирных зданий. Территория принадлежит компании “Ждановские озера”, сообщили в Смольном.

По данным Госстройнадзора, квартиры в постройке не продавали. В Смольном напомнили, что покупать такие квартиры небезопасно — постройка может быть небезопасной, у жителей нет соцгарантий, дом вполне могут снести — как сделают с постройкой на Выборгском шоссе, 144, сообщили в Смольном.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Мурино сносят автовокзал “Северный”.