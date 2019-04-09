Квартиры снова подорожали, но у покупателей кончаются деньги

Цены на вторичное жилье в Петербурге выросли. Эксперты убеждают, цены и не будут останавливаться — в преддверии тотальной перезагрузки рынка недвижимости они продолжат увеличиваться.

В первом квартале 2019 года вторичное жилье в Петербурге стало стоить на 13,1% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года, рассказали Gazeta.SPb эксперты «Авито Недвижимость». Так, стоимость квадратного метра по итогу января, февраля, марта 2019 года в Петербурге – 129,8 тыс. рублей. Для сравнения – по России этот показатель равен 64,2 тыс. рублей.

Эксперты «Авито Недвижимость» рассказали и о ценах на вторичную недвижимость в Петербурге. По их данным на апрель 2019 года однокомнатная квартира обойдется в 4,8 млн рублей, двухкомнатная – в 8 млн рублей, а трехкомнатная – в 11,8 млн рублей.

Председатель общества защиты прав потребителей «Диалог», эксперт в области недвижимости, Вадим Рыжков рассказал Gazeta.SPb, будут ли расти цены на «вторичку» и дальше. Он объяснил, что стоимость вторичного жилья в Петербурге будет повышаться вслед ростом цен на первичное жилье. Дело в том, что с 1 июля 2019 года вступает в силу новая система покупки жилья. «Теперь дольщик будет платить не напрямую застройщику, а через банк. Банк будет оказывать услуги – а это новые расходы дольщику», – говорит эксперт. Из-за этого и вырастут затраты на покупку первичного жилья. Таким путем государство так защитит дольщиков. Раньше эту роль выполняли страховые компании, но не эффективно – часто при банкротстве застройщика они банкротились сами.

Ещё одно мнение высказывает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин: «Из-за опасений по поводу стабильности застройщиков, часть потенциальных покупателей сконцентрирует своё внимание на вторичном рынке. В результате цена квадратного метра «вторички» может продолжить рост, но существенных изменений ожидать уже не стоит, ведь платёжеспособность населения сокращается».

Пока, говорит Вадим Рыжков, чаще всего жилье покупают по-прежнему в новостройках. В 90% случаев ипотеку проще взять на него, действуют здесь и другие социальные программы. Чаще покупают однокомнатные квартиры в новостройках, а хуже всего идёт малогабаритное жилье на «вторичке». Раньше, поясняет эксперт, студий не строили, а комната в коммуналке мало кого привлекает.

«Весной-летом, пока новый закон, убивающий «долевку», не вступил в силу, растет ажиотаж на первичное жилье. Поэтому поднимаются цены и на вторичное. Как повлияет на рынок недвижимости новая система, пока сказать сложно, но цены на первичное жилье станут выше и потянут за собой цены не вторичное», — отмечает Вадим Рыжков.

С 1 июля 2019 года Россия перейдет на проектное строительство, об этом заявил Владимир Путин 7 июня 2018 года. Оно заменит собой рынок долевого строительства, который существовал около 15 лет. Система призвана сократить число обманутых дольщиков.