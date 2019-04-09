Организация, следящая за пушкинским “Гостиным двором”, оштрафована на 200 тысяч рублей

Компания свою вину признала и готовится оплатить штраф. Фото: https://ru.wikipedia.org
Компания свою вину признала и готовится оплатить штраф. Фото: https://ru.wikipedia.org

К административной ответственности привлекли ООО “Приморский трест”. Ненадлежащая забота привела к разрушению исторического здания.

В судебном порядке ООО “Приморский трест” должен будет выпалить крупный штраф, сообщает сегодня Объединенная пресс-служба судов.

Повреждения были выявлены на фасаде, на цоколе исторического здания нашли сколы и утраты. Помимо этого, на поверхности стен здания, галерей, столбов и сводчатых перекрытий заметна осыпавшаяся штукатурка, трещины и деструкция кирпичной кладки, следы намокания.

Лепной декор “Гостиного двора” загрязнен и на нем также были обнаружены сколы. Покрытие полов галерей первого этажа тоже в неудовлетворительном состоянии.

На фасаде здания нашли несогласованные рекламные вывески, а также размещены инженерные сети.

Компания свою вину признала и готовится оплатить штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что банк ВТБ незаконно изменил историческое здание на Невском.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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