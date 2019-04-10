Березы Ленобласти дают сок дольше всех в мире

Жители Петербурга и Ленобласти активно обсуждают в соцсетях сезон березового сока. Местный эксперт по соку отмечает, в этом году время сбора продлится до начала мая и даёт советы, как правильно собирать и хранить сезонное лакомство.

Сколько продлится сезон в этом году

Директор крестьянского фермерского хозяйства «Фестиваль березового сока» Алексей Грибин отмечает, в 2019 году время сбора березового сока продлится до начала мая. Обычно, отмечает эксперт, сезон длится с конца марта до 2-15 мая.

По мнению Алексея Грибина, сезон березового сока в Ленинградской области и Петербурге самый длинный в России и, возможно, в мире. Это связано с преимуществами пасмурной и холодной погоды – на солнце ранки, из которых течет сок, быстро зарастают. Так, рассказывает эксперт: «Недавно сезон березового сока длился в Ленобласти 55 дней, в то время как по всей России только месяц».

Как можно и как нельзя собирать березовый сок

Бытует мнение, говорит Алексей Грибин, что после сбора березового сока, ранки нужно замазывать глиной или землей. Но это неправильно, отмечает эксперт: из-за этого под слоем грязи образуются бактерии и вредят дереву.

По словам Алексея Грибина собирать березовый сок правильно так: надрез на березе должен быть не более четырех миллиметров. После этого нужно использовать медицинскую трубочку. Ранки на дереве должны заживляться естественным путем – замазывать их не стоит. В таком случае береза будет жить и дальше.

Способы употребления березового сока

Свежий сок не меняет своих свойств в течение месяца – обычно свежим его и употребляют. В замороженном виде, поясняет эксперт, он хранится до трех лет. У сока есть масса и других применений отмечает Алексей Грибин: «Если сок испортился, из него можно сделать уксус. Можно сделать квас или сироп. А ещё можно сварить пиво или изготовить вино».

О березовом соке в цифрах

С одной березы обычно удается собрать 30 литров сока. В прошлом году литр сока, говорит Алексей Грибин, продавали в среднем за 100 рублей. В этом цены слегка подросли – продают за 120, иногда за 150.

Где самый вкусный березовый сок

Вкус березового сока зависит от района и отличается несильно, говорит Алексей Грибин. Но есть общие закономерности. Как правило, чем жарче лето, тем слаще сок. Самый вкусный сок у берез, которые растут на холмах и в сосновом лесу, отмечает эксперт. «А вообще, березовый сок в Ленинградской области можно собирать где угодно».