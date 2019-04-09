В центре Петербурга демонтировали кирпичный самострой

Владелец постройки выплатит штраф Фото: пресс-служба ККИ
Владелец постройки выплатит штраф Фото: пресс-служба ККИ

В Центральном районе Петербурга сотрудники комитета по контролю за имуществом ликвидировали незаконный магазин, расположенный на Лиговском проспекте, 52.

Как сообщили в самом ведомстве, проверка данного участка состоялась ещё в конце минувшего года. Тогда был выявлен неправомерно расположенный кирпичный самострой площадью 150 квадратных метров.

На его территории располагалось несколько магазинов и одна точка общепита.

В ходе проверки выяснилось, что у хозяина постройки ООО «Возрождение» отсутствует разрешение на строительство на этом участке. Владельцу было предложено на добровольных началах снести здание, однако он не последовал предписанию.

Поэтому сегодня, 9 апреля, на место прибыли сотрудники ККИ с целью освободить данный участок.

В отношении владельца незаконной постройки возбудили административное производство и назначили штраф в размере 60 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Приморском районе «насильно» демонтировали незаконную пристройку.

Анастасия Михайлова, Gazeta.SPb
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