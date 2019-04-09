Петербургская фабрика «Красное знамя» нашла нового владельца

Предприятие продали на аукционе за 162 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, девятого апреля. Здание чулочной фабрики «Красное знамя» выставили на торги еще в начале марта, стартовой суммой стали 176,4 миллиона рублей. Предыдущий владелец отмечал, что на намерен продавать здание меньше чем за 97 миллионов рублей. В итоге, уверены в Российском аукционном доме, торги удались – «Красное знамя» приобрели почти за полную стоимость. Новым владельцем здания стала компания «Аврора», передает издание «Фонтанка». Она купила здание культурного наследия

Есть предположение, что там могут открыть новый бизнес-центр или гостиницу. Пока что никаких официальных данных на этот счет нет.

Напоминаем, что прошлый хозяин фабрики, «Инвест-Экобанк», лишился лицензии еще четыре года назад, так как » проводило высокорискованную кредитную политику».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что номер «Москвича», в котором погиб Цой, выставят на аукционные торги.