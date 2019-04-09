Петербургская фабрика «Красное знамя» нашла нового владельца

Завод был основан в 1855 году. Фото: wikipedia.org
Завод был основан в 1855 году. Фото: wikipedia.org

Предприятие продали на аукционе за 162 миллиона рублей.

Об этом стало известно сегодня, девятого апреля. Здание чулочной фабрики «Красное знамя» выставили на торги еще в начале марта, стартовой суммой стали 176,4 миллиона рублей. Предыдущий владелец отмечал, что на намерен продавать здание меньше чем за 97 миллионов рублей. В итоге, уверены в Российском аукционном доме, торги удались – «Красное знамя» приобрели почти за полную стоимость. Новым владельцем здания стала компания «Аврора», передает издание «Фонтанка». Она купила здание культурного наследия

Есть предположение, что там могут открыть новый бизнес-центр или гостиницу. Пока что никаких официальных данных на этот счет нет.

Напоминаем, что прошлый хозяин фабрики, «Инвест-Экобанк», лишился лицензии еще четыре года назад, так как » проводило высокорискованную кредитную политику».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что номер «Москвича», в котором погиб Цой, выставят на аукционные торги.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
Красное Знамя торги
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