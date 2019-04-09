Петербуржцы, несмотря на поражение СКА, признаются в любви клубу

Болельщики армейцев с Невы благодарят хоккеистов за самоотдачу и желают успехов в других мачтах.

О том, что петербургская команда не будет больше бороться за Кубок Гагарина, стало известно сегодня, девятого апреля. Седьмая встреча с ЦСКА завершилась поражением СКА. Игра не задалась с самого начала – счет открыли соперники на 26-й минуте, вторая шайба залетела в наши ворота через уже пару мгновений. Лишь однажды СКА смогли застать врасплох вратаря ЦСКА – Сергей Плотников на 31-й минуте попытался исправить сложившуюся ситуацию. Матч завершился со счетом 1:3, а это значит, что СКА вылетает из Кубка Гагарина после ожесточенной борьбы за место в финале.

Пользователи социальных сетей из Санкт-Петербурга не ругают армейцев с Невы, а, напротив, решили их поддержать.

«Спасибо за сезон парни! Этот сезон получился скомканным, что-то получалось, что-то нет», — пишет Александр, который также отметил, что считает СКА, несмотря ни на что, лучшей командой.

«Спасибо за сезон! Бились до конца, но армейцы Москвы, к сожалению, оказались сильнее … Верим в команду СКА!!!!», — написала на своей странице Ирина.

«Молодцы, боролись до конца! Спасибо за эмоции. Вы лучшие», — считает Дмитрий.

«Мы, болельщики любимой команды, несмотря ни на что, останемся с вами, наш дорогой, любимый СКА», — уверяет Михаил.

Сегодня и всегда — лучшие! pic.twitter.com/46xcndGg0w — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 9 апреля 2019 г.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что финалиста Кубка Гагарина СКА и ЦСКА определят в решающем 7 матче серии.