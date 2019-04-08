Финалиста Кубка Гагарина СКА и ЦСКА определят в решающем 7 матче серии

Первый финалист Кубка Гагарина может определиться сегодня. Фото: https://www.ska.ru

Первый финалист Кубка Гагарина может определиться сегодня. Фото: https://www.ska.ru

Решающий матч состоялся седьмого апреля, он и позволил сделать счет равным. Это была шестая встреча в рамках финала серии Западной конференции, она же должна была стать последней. Счет открыл Наиль Якупов – первая шайба в ворота соперников была заброшена на 15-й минуте. Уже спустя семь минут Якупов отличился вновь – его дубль принес команде два очка.

Встреча прошла под настоящим накалом и эмоциями. Арбитры отменили гол москвича Линдона Вея, поскольку шайба отскочила в ворота от его колена. Игроки ЦСКА, а именно вратарь Мэт Робинсон на 33 и 35 минуте застал вратаря СКА врасплох. Победная шайба принадлежала Никите Гусеву из СКА.

Первый финалист Кубка Гагарина может определиться сегодня. “Салават Юлаев” принимает на своем льду “Авангард”.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что СКА засчитали победный гол над ЦСКА.