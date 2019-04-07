СКА засчитали победный гол над ЦСКА

Петербуржцы собираются бороться за победу до последнего. Фото: https://www.ska.ru/
Петербуржцы собираются бороться за победу до последнего. Фото: https://www.ska.ru/

Впереди у армейцев с Невы еще одна встреча с московской командой.

Матч состоялся сегодня, седьмого апреля. Это была шестая встреча в рамках финала серии Западной конференции, она же должна была стать последней. Счет открыл Наиль Якупов – первая шайба в ворота соперников была заброшена на 15-й минуте. Уже спустя семь минут Якупов отличился вновь – его дубль принес команде два очка.

Игроки ЦСКА не заставили себя долго ждать и успешно атаковали ворота СКА – Мэт Робинсон застал врасплох нашего вратаря на 33 и 35 минутах. Счет до конца игры так бы и оставался 2:2, если бы не победная шайба Никиты Гусева из СКА. Изначально ее не хотели засчитывать, но после изучения видео стало ясно, что гол был.

Напоминаем, что счет в серии до сегодняшней встречи был 2:3 в пользу москвичей. Так как СКА победил, назначили еще одну, чтобы выявить лучшую команду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СКА уступил ЦСКА и может вылететь из плей-оффа.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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