СКА засчитали победный гол над ЦСКА

Впереди у армейцев с Невы еще одна встреча с московской командой.

Матч состоялся сегодня, седьмого апреля. Это была шестая встреча в рамках финала серии Западной конференции, она же должна была стать последней. Счет открыл Наиль Якупов – первая шайба в ворота соперников была заброшена на 15-й минуте. Уже спустя семь минут Якупов отличился вновь – его дубль принес команде два очка.

Игроки ЦСКА не заставили себя долго ждать и успешно атаковали ворота СКА – Мэт Робинсон застал врасплох нашего вратаря на 33 и 35 минутах. Счет до конца игры так бы и оставался 2:2, если бы не победная шайба Никиты Гусева из СКА. Изначально ее не хотели засчитывать, но после изучения видео стало ясно, что гол был.

Напоминаем, что счет в серии до сегодняшней встречи был 2:3 в пользу москвичей. Так как СКА победил, назначили еще одну, чтобы выявить лучшую команду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СКА уступил ЦСКА и может вылететь из плей-оффа.