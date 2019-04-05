СКА уступил ЦСКА и может вылететь из плей-оффа

У СКА есть последний шанс, чтобы выйти в плей-офф. Фото: https://www.ska.ru/

У СКА есть последний шанс, чтобы выйти в плей-офф. Фото: https://www.ska.ru/

Петербургская команда не смогла забить ни одной шайбы.

Матч состоялся в пятницу, пятого апреля, в Москве. Встреча была важна для Армейцев с Невы – им нужно было победить, чтобы выйти вперед в серии. До начала пятого матча финала наши хоккеисты сравняли счет – 2:2, поэтому шанс на победу был и притом ощутимый. Сейчас же петербуржцы рискуют вылететь из плей-оффа, если не соберутся в последней встрече.

Известно, что счет открыл Мэт Робинсон – он застал вратаря СКА врасплох на 20-й минуте. Спустя восемь минут Максим Мамин из ЦСКА атаковал вороты СКА еще раз и удачно – счет стал 0:2 в пользу соперника. Автором последнего гола стал Сергей Андронов. Таким образом, встреча СКА и ЦСКА завершилась со счетом 0:3.

Самые опасные моменты пятого матча — для тех, кто вдруг хочет их пересмотреть:https://t.co/P0VRah1MrO pic.twitter.com/z00jIPbE5X — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 апреля 2019 г.

Напоминаем, что в следующий раз армейцы с Невы выйдут на лед против ЦСКА седьмого апреля. За них будут болеть петербуржцы, которые все еще надеются на хороший исход.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что главный тренер ЦСКА заявил — СКА выиграл из-за мастерства.