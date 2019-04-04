Главный тренер ЦСКА: СКА выиграл из-за мастерства

Хоккейный клуб СКА из Петербурга одеражл победу над ЦСКА в 4-й игре серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал комментарий по поводу игры, в котором отметил, что клубу из Северной Столицы удалось одержать победу благодаря мастерству.

«Не успеваем правила учить, они совершенно разные для разных команд», — добавил Никитин.

Главный тренер петербуржцев Илья Воробьев рассказал, что мешало игрокам команды начать активно играть уже с первого периода: «Выпали из ритма».

Вчера, 3 апреля, игра СКА и ЦСКА закончилась со счетом 3:1 в пользу петербуржцев. Матч проходил в Санкт-Петербурге. По итогу игры, счет в серии до четырех побед сравнялся и стал 2:2.

Следующий матч в серии состоится в Москве 5 апреля, а шестой пройдет в Петербурге 7 апреля, в воскресенье.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Плотников рассказал, что помогло СКА победить ЦСКА.