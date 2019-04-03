Плотников рассказал, что помогло СКА победить ЦСКА

Нападающий объяснил, что для команды важна вера в победу – без нее сложно представить хорошую игру.

Своим комментарием форвард СКА Сергей Плотников поделился после матча. Он рассказал, что петербуржцы надеялись на хороший исход игры и не зря. Также Плотников считает, что большое значение имеет правильный настрой на игру, который задает главный тренер и сами хоккеисты.

Игрок заявил, что знает о том, что армейцы с Невы не выкладывались на полную с первой и до последней минуты поединка. Плотников пообещал, что команда постарается сделать все, чтобы каждый период был выдающимся.

К слову, нападающий СКА стал автором одного из голов. Свою шайбу он посвятил супруге, которая недавно родила первенца.

Напоминаем, что за плечами у петербуржцев четыре матча в рамках полуфинальной серии Кубка Гагарина. Сейчас счет 2:2.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СКА снова одержал победу над ЦСКА.