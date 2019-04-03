СКА снова одержал победу над ЦСКА

СКА сравнял счет в серии. Фото: https://www.ska.ru/
СКА сравнял счет в серии. Фото: https://www.ska.ru/

Петербургская команда порадовала болельщиков зрелищной игрой. Теперь у армейцев с Невы есть все шансы заполучить Кубок Гагарина.

Матч состоялся сегодня, третьего апреля, в «Ледовом дворце». На игру как у болельщиков, так и хоккеистов были большие надежды – во чтобы ты ни стало команде нужно было сравнять счет в полуфинальной серии. Счет открыл Михаил Науменков, защитник ЦСКА, на 13-й минуте.

Петербуржцы не заставили долго ждать и атаковали ворота соперника уже на 28-й минуте – шайбу забросил Николай Прохоркин. Никита Гусев и Сергей Плотников также отличились голами. Благодаря им четвертая встреча финала конференции завершилась со счетом 3:1. Теперь счет в серии – 2:2. У петербуржцев появился ощутимый шанс обыграть ЦСКА.

Напоминаем, что следующая встреча команд состоится пятого апреля в Москве.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что СКА порадовал болельщиков победой над ЦСКА – третий матч закончился со счетом 1:2.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
кубок гагарина ска цска
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Плотников рассказал, что помогло СКА победить ЦСКА
Нурмагомедов назвал Макгрегора насильником и лицемером
Правительство хочет выдавать маткапитал на первого ребенка
СКА снова одержал победу над ЦСКА
Петербуржцы не смогут съехать с КАД в Сертолово и Парголово
В Госдуме посчитали, какой ущерб Крыму нанесла Украины
В Петербурге до конца 2019 года откроется 14 офисов врачей общей практики
Зеленский согласился встретиться с Порошенко на дебатах