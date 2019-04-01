СКА порадовал болельщиков победой над ЦСКА

СКА вырвал победу у ЦСКА. Фото:https://www.ska.ru/
СКА вырвал победу у ЦСКА. Фото:https://www.ska.ru/

Матч завершился со счетом 1:2 в пользу петербуржцев. Наконец наша команда сократила отставание в серии.

Встреча состоялась первого апреля в Санкт-Петербурге в рамках третьего матча финала Западной конференции КХЛ. На льду встретились СКА и ЦСКА. У армейцев с Невы была мощная поддержка в лице их преданных болельщиков, которыми были полны трибуны. Возможно, именно благодаря этому СКА смогла собрать всю волю в кулак и победить.

Счет открыл Павел Карнаухов из ЦСКА на 20-й минуте встречи. Эта шайба заставила напрячься главного тренера и людей, которые пришли поболеть за петербургский хоккейный клуб. Уже через восемь минут СКА смог застать врасплох вратаря соперника – счет сравнял Александр Барабанов. Узнать победителя смогли только в овертайме – шайбу забил Николай Прохоркин.

Напоминаем, что впереди у СКА четвертый матч, который пройдет третьего апреля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ледовом дворце пройдут матчи по хоккею ЧМ-2023.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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